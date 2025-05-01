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Современная электричка "Финист" отправилась в первый рейс с Балтийского вокзала

Современная электричка "Финист" отправилась в первый рейс с Балтийского вокзала

С Балтийского вокзала Петербурга в первый рейс отправился электропоезд «Финист». Новый состав обладает рядом современных функций, созданных для комфортных поездок, и заменит старые электрички в некоторых направлениях.

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