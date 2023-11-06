Кулеба: Украина вкладывает «огромные средства» в производство всех видов оружия

Киевская сторона вкладывает «огромные средства» в производство всех видов оружия. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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