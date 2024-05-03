Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского вновь обвинили в нарушении закона.

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Комментарии
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Наталия
Все понятно.  Классика! Кто платит, тот и музыку заказывает. А они платят, платят.... всем, от кого что-то зависит.
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10 час.
ВА
Владимир Амосов
Российские мужики, где вы отзовитесь! Не уж то все перевелись на Руси? А ведь в до революционные времена полицейский бил по морде иноверца, если тот грубо говорил с русским гражданином!
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10 час.
Наталия
Все время вспоминаются стихи А.Вознесенского, написанные по другому поводу, но, как будто, про наше время  - &quot;Нас мало, и нас все меньше, а самое ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ВРОЗЬ...&quot;
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8 час.

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