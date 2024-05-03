Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона

Наталия Все понятно. Классика! Кто платит, тот и музыку заказывает. А они платят, платят.... всем, от кого что-то зависит.

ВА Владимир Амосов Российские мужики, где вы отзовитесь! Не уж то все перевелись на Руси? А ведь в до революционные времена полицейский бил по морде иноверца, если тот грубо говорил с русским гражданином!