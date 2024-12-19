Автодилеры обратились к правительству и ФАС касательно рекламы на маркетплейсах

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила правительство, ФАС, Торгово-промышленную палату (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Опору России» пересмотреть мнение об информации в карточках товаров и услуг на классифайдах и маркетплейсах.
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