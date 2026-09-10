«Зенит» отдал вратаря Дёгтева в аренду «Оренбургу» до 2027 года

Петербургский «Зенит» объявил об аренде вратаря Александра Дёгтева в «Оренбург». Соглашение рассчитано до завершения сезона-2026/27, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
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