Илон Маск вновь задался вопросом о том, жив ли Джо Байден

Известный миллиардер озабочен продолжительным отсутствием президента США в публичной сфере.Американский изобретатель Илон Маск задался в своей соцсети Х вопросами о том, куда на этот раз пропал президент США Джо Байден и жив ли он вообще.
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