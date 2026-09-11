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Ura.ru: томаты, огурцы и тыквы теряют качество при понижении температуры

Ura.ru: томаты, огурцы и тыквы теряют качество при понижении температуры

До первых заморозков с грядок следует убрать теплолюбивые овощи, зелень, картофель, лук и чеснок. Незрелые томаты и другие ценные плоды можно дозарить в теплом помещении, сообщает Ura.

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