В Челябинске Шаман встретился с маленьким сыном мобилизованного

Военный договорился с менеджерами певца и исполнил мечту мальчугана.Сбылись детские мечты: девятилетний Тимофей из Челябинска встретился с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под творческим псевдонимом SHAMAN.
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