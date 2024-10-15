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Царьград

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"Страна": В Харькове забрали 10 мужчин с производящей одежду для ВСУ фабрики

"Страна": В Харькове забрали 10 мужчин с производящей одежду для ВСУ фабрики

Украинские военкомы провели рейд на швейной фабрике в Харькове, которая выпускает продукцию для нужд ВСУ, сообщают украинские СМИ.

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