JPMorgan выпускает серьезное предупреждение о биткойнах

Цены на биткойны и криптовалюту в течение последнего месяца боролись с трудностями: около 1 триллиона долларов стерлось из стоимости объединенного криптовалютного рынка с тех пор, как в середине мая он достиг пика примерно в 2,5 триллиона долларов.