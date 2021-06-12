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JPMorgan выпускает серьезное предупреждение о биткойнах

JPMorgan выпускает серьезное предупреждение о биткойнах

Цены на биткойны и криптовалюту в течение последнего месяца боролись с трудностями: около 1 триллиона долларов стерлось из стоимости объединенного криптовалютного рынка с тех пор, как в середине мая он достиг пика примерно в 2,5 триллиона долларов.

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