Работали, как смогли: как были удалены надписи краской с двух памятных досок

Более месяца назад в редакцию Noi.md обратились постоянные читатели нашего портала, которые сообщили о недоразумении, возникшем в связи с двумя памятными досками с именами двух деятелей нашей культуры: Влада Иовицэ, сценариста, режиссера, прозаика, и Якоба Бургиу, режиссера, сценариста, писателя, государственного деятеля.