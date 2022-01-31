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Никола Йокич: «Восхищаюсь Яннисом. Хочу повторить в Денвере то, что он сделал в Милуоки»

Центровой «Денвера» Никола Йокич отдал должное форварду «Милуоки» Яннису Адетокумбо. «Мои отношения с Яннисом? Между всеми европейскими игроками есть определенная связь.

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