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В Пакистане умер полицейский, подавший рапорт о покушении на Имрана Хана

В Пакистане умер полицейский, подавший рапорт о покушении на Имрана Хана

Подавший первичный рапорт о покушении на Имрана Хана начальник участка в пакистанском Вазирабаде младший инспектор Амир Шахзад скоропостижно скончался от сердечного приступа, 9 апреля сообщило агентство ARY News со ссылкой на источники в полиции.

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