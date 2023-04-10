В Пакистане умер полицейский, подавший рапорт о покушении на Имрана Хана

Подавший первичный рапорт о покушении на Имрана Хана начальник участка в пакистанском Вазирабаде младший инспектор Амир Шахзад скоропостижно скончался от сердечного приступа, 9 апреля сообщило агентство ARY News со ссылкой на источники в полиции.