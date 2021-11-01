Московский священник прогнал пьяного дебошира выстрелом из сигнального пистолета

- Сегодня днем мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя, - приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органов.
- Сегодня днем мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя, - приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органов.
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