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Московский священник прогнал пьяного дебошира выстрелом из сигнального пистолета

Московский священник прогнал пьяного дебошира выстрелом из сигнального пистолета

- Сегодня днем мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя, - приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органов.

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