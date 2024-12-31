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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись после 8 лет судебных тяжб

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись после 8 лет судебных тяжб

61-летний Брэд Питт и 49-летняя Анджелина Джоли достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса после восьми лет непрекращающихся судебных тяжб.

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