«Это была моя последняя купленая Фифа в жизни»: игроки громят EA Sports FC 27 в Steam

Не перетрудились ли разработчики?EA Sports FC 27 вышла. Правда, не для всех, а только для тех, кто заплатил 100 или 150 долларов за Ultimate и Ultimate Plus Edition, которые давали доступ к игре на 7 дней раньше официальной даты релиза (простые смертные смогут ознакомиться с ней только 25 сентября).