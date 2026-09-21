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«Это была моя последняя купленая Фифа в жизни»: игроки громят EA Sports FC 27 в Steam

«Это была моя последняя купленая Фифа в жизни»: игроки громят EA Sports FC 27 в Steam

Не перетрудились ли разработчики?EA Sports FC 27 вышла. Правда, не для всех, а только для тех, кто заплатил 100 или 150 долларов за Ultimate и Ultimate Plus Edition, которые давали доступ к игре на 7 дней раньше официальной даты релиза (простые смертные смогут ознакомиться с ней только 25 сентября).

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