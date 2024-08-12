Дарья Борисова о субботнем обходе района: «Мы стремимся к улучшению качества жизни в Коптево»

Жильцы высказали свои претензии и наказы Дарья Борисова, директор Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», присоединилась к субботнему обходу района Коптево, который провёл глава управы Александр Мизгарь.
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