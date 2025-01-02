Мария Николаевна всю жизнь прожила в деревне. Отучившись в городе на ветеринара, она вернулась в родные пенаты, вышла замуж за соседского парнишку Семена, устроилась на работу.
Почему Мария Николаевна сразу не выrнала родственницу? Знала ведь, что визит добром не кончиmся!
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Владимир Алтайцев
Видно подонок Белогорцев всем гадит, дизлайки всем ставит. Больше некому, кроме этого вонючего гомика.
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7 час.
Халида Мендыбаева
Нет, уже есть новенькое! Не только бабка наглая, но и внуки в неё пошли... По-другому надо было. Гнать нахалку сразу. Как-то ещё при социализме я шла с работы с маленьким сыном и несла дефицитное свежее мясо для подруги. Телефонов не было. В 9 часов вечера звоню подруге в дверь, а она мне из-за двери: "Мы вечером гостей не принимаем!" Но мясо через порог взяла...
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2 час.
Владимир Алтайцев
Так и надо было такую " подругу" послать подальше и не общаться с ней больше.
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1 час.
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