Почему Мария Николаевна сразу не выrнала родственницу? Знала ведь, что визит добром не кончиmся!

Халида Мендыбаева

Нет, уже есть новенькое! Не только бабка наглая, но и внуки в неё пошли... По-другому надо было. Гнать нахалку сразу. Как-то ещё при социализме я шла с работы с маленьким сыном и несла дефицитное свежее мясо для подруги. Телефонов не было. В 9 часов вечера звоню подруге в дверь, а она мне из-за двери: "Мы вечером гостей не принимаем!" Но мясо через порог взяла...