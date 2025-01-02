Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Так и надо  было  такую " подругу"  послать подальше и не общаться  с ней  больше.Почему Мария Нико...
  • Халида Мендыбаева
    Нет, уже есть новенькое! Не только бабка наглая, но и внуки в неё пошли... По-другому надо было.  Гнать нахалку сразу...Почему Мария Нико...
  • Владимир Алтайцев
    Видно  подонок  Белогорцев всем  гадит, дизлайки  всем ставит. Больше некому, кроме  этого вонючего гомика.Почему Мария Нико...

Почему Мария Николаевна сразу не выrнала родственницу? Знала ведь, что визит добром не кончиmся!

Почему Мария Николаевна сразу не выrнала родственницу? Знала ведь, что визит добром не кончиmся!

Мария Николаевна всю жизнь прожила в деревне. Отучившись в городе на ветеринара, она вернулась в родные пенаты, вышла замуж за соседского парнишку Семена, устроилась на работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Видно  подонок  Белогорцев всем  гадит, дизлайки  всем ставит. Больше некому, кроме  этого вонючего гомика.
Ответить
7 час.
Халида Мендыбаева
Нет, уже есть новенькое! Не только бабка наглая, но и внуки в неё пошли... По-другому надо было.  Гнать нахалку сразу. Как-то ещё при социализме я шла с работы с маленьким сыном и несла дефицитное свежее мясо для подруги. Телефонов не было.  В 9 часов вечера звоню подруге в дверь, а она мне из-за двери: &quot;Мы вечером гостей не принимаем!&quot; Но мясо через порог взяла...
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Так и надо  было  такую &quot; подругу&quot;  послать подальше и не общаться  с ней  больше.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх