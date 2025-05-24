Театр абсурда
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Театр абсурда

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Там практически нет идиотов. Делайте выводы

Там практически нет идиотов. Делайте выводы

Понимала ли наша «партия мира», за что она выступала? Ответ – конечно понимала.  Я бы не стал говорить, что события вчерашнего вечера  с выходом российских войск к границе Днепропетровской области и попыткой относительно массированного удара по Москве беспилотниками со стороны Киева, являются прямым результатом телефонных переговоров В.

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