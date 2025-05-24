Там практически нет идиотов. Делайте выводы

Понимала ли наша «партия мира», за что она выступала? Ответ – конечно понимала. Я бы не стал говорить, что события вчерашнего вечера с выходом российских войск к границе Днепропетровской области и попыткой относительно массированного удара по Москве беспилотниками со стороны Киева, являются прямым результатом телефонных переговоров В.