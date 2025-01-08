Чернышенко назвал 2024 год рекордным по количеству турпоездок по России

Количество туристических поездок по России (как гражданами страны, так и иностранцами) по итогам прошлого года, по прогнозу, составит около 92 миллионов, что станет рекордным показателем за всю историю статистических наблюдений, то есть за 23 года.
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