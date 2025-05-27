Зачем Франции авианосец? Представитель ВМС Франции представил обширный план развития авианосного крыла страны до 2045 года.
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Зачем Франции авианосец? Представитель ВМС Франции представил обширный план развития авианосного крыла страны до 2045 года.
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