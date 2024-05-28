Визит на миллиард: Испания пообещала выделить Украине 1 млрд евро

Испания пообещала предоставить Украине военную помощь в размере 1 миллиарда евро. Премьер-министр страны Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности в ходе визита украинского лидера в Испанию.
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