Во Франции водители вызвали полицию из-за мягкой игрушки на обочине дороги

Во Франции полицейских предупредили о леопарде в бегах из-за мягкой игрушки, сообщает La Provence В конце сентября жандармерия Ла-Манша получила сообщения от автомобилистов о леопарде, который якобы находился на обочине дороги.
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