Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Европа должна перестать только реагировать

В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Европы Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк В начале автор признает: ожидание со стороны США и ЕС упадка России было глупой стратегией, безопасность в Европе после расширения ЕС ухудшилась.
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