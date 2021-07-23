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Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Европа должна перестать только реагировать

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Европа должна перестать только реагировать

В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Европы Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк В начале автор признает: ожидание со стороны США и ЕС упадка России было глупой стратегией, безопасность в Европе после расширения ЕС ухудшилась.

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Сергей
Вопрос немного не так поставлен. Надо вот так: Как вы считаете, нужны ли России переговоры и сотрудничество с Европой ?
Элина Морозова
Думаешь ,результат голосования был бы другим?
Сергей
Конечно ! Не надо зацикливаться на Гейропе, в мире много стран с кем можно выгодно сотрудничать. А Гейропа сама идёт на дно, и Россию пытается за собой тянуть.
Элина Морозова
Ну тут речь то как раз о Европе и их выкрутасах.

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