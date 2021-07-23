Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Европа должна перестать только реагировать

В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Европы Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк В начале автор признает: ожидание со стороны США и ЕС упадка России было глупой стратегией, безопасность в Европе после расширения ЕС ухудшилась.