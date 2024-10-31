62% крупнейших компаний сталкиваются с проблемами при внедрении российского ПО

Согласно данным опроса руководителей IT-направлений крупнейших российских компаний, который провел разработчик ПО Orion soft, 62% таких бизнесов сталкиваются с проблемой несовместимости решений при обеспечении совместной работы отечественных и зарубежных программных продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)