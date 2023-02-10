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Гендиректор «Трактора» Савин продлил контракт с клубом на три года

Иван Савин подписал новый контракт с «Трактором». Генеральный директор продлил соглашение с челябинским клубом на три года.

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