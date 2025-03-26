"Вы что, ещё одну мобилизацию хотите?!": Поплавская заговорила о важном. Без этого Одессу не вернуть

Поплавская заговорила о важном: "Вы что, ещё одну мобилизацию хотите?!". Актриса выразила обеспокоенность поводу пессимистичного настроя населения и возможной новой мобилизации, акцентируя внимание на важности освобождения Одессы как ключевого шага к победе - без этого город не вернуть.
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