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В акции «СӘЛЕМ, ЧМ26!» определили обладателей трех Toyota и других ценных призов

Общий призовой фонд грандиозной акции от Olimpbet, приуроченной к чемпионату мира по футболу, составил 175 млн тенге и включал 660 призов – от автомобилей и техники до фрибетов.

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