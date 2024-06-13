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Закон, порядок, государство

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Юные жители федеральной территории «Сириус» получили свои первые паспорта в День России

Юные жители федеральной территории «Сириус» получили свои первые паспорта в День России

Праздничная церемония прошла в кампусе Образовательного центра «Сириус». Перед ее началом для ребят и родителей провели экскурсию.

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