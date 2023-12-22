Прокуратура и суд вынуждают мэрию Салехарда переселить пенсионера из аварийки

Прокуратура обратилась в суд, чтобы ускорить переселение пенсионера из аварийного дома в Салехарде. Строение ещё в 2019 году признано аварийным, по документам администрации он должен быть расселён до 2026 года.
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