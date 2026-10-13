В США назвали публичный расстрел «восстановлением американских ценностей»

Публичная трансляция расстрела будет восприниматься как возвращение к традиционным американским ценностям, объяснил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, отвечая на вопросы о целях публичного эфира и рисках, связанных с ним, 13 октября в интервью CBS News.
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