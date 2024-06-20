Кейт Миддлтон нанесла вред здоровью своим публичным выходом

Принцесса давно не посещала светские мероприятия из-за болезни Появление Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour в Великобритании стало долгожданным событием для поклонников королевской семьи, ведь принцесса Уэльская, борющаяся с онкологическим заболеванием, не появлялась на публике уже полгода.