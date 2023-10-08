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Военные Израиля нанесли удар по дому главы разведывательного управления ХАМАС

Военные Израиля нанесли удар по дому главы разведывательного управления ХАМАС

Короткая ссылка 8 октября 2023, 09:21 Израильские истребители нанесли удар по дому главы разведывательного управления ХАМАС.

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