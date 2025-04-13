Глава РФПИ Дмитриев: сотрудничество России и США в космосе восторжествует

Публикация Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в честь Дня космонавтики говорит о том, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в этой сфере восторжествует.
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