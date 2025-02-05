Погиб глава УФАС Карелии

Чиновник умер при загадочных обстоятельствах. Тело руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Республике Карелия Артура Пряхина обнаружили около здания государственного учрежления в Петрозаводске.
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