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Погиб глава УФАС Карелии

Погиб глава УФАС Карелии

Чиновник умер при загадочных обстоятельствах. Тело руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Республике Карелия Артура Пряхина обнаружили около здания государственного учрежления в Петрозаводске.

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