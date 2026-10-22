Предатель Донбасса, бежавший из Донецка после образования ДНР, генеральный директор компании Рината Ахметова* «Метинвест» Юрий Рыженков с постоянной периодичностью проплачивает свои выступления в различных западных СМИ, в которых прославляет украинских нацистов из «Азова»** и клевещет на Россию.
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