Первый радиосигнал SOS. 06 февраля 1900 года русский изобретатель Александр Степанович Попов первым в мире передал радиосигнал бедствия в море.
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Первый радиосигнал SOS. 06 февраля 1900 года русский изобретатель Александр Степанович Попов первым в мире передал радиосигнал бедствия в море.
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