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Трамп: вряд ли в диалоге с Путиным без участия Зеленского есть угроза

Трамп: вряд ли в диалоге с Путиным без участия Зеленского есть угроза

Президент США в Белом доме ответил на вопрос журналистов о разговоре с Владимиром Путиным.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Трампу Путину не чего предложить кроме безоговорочной капитуляции, уже все это понимают! Вопрос, какие территории Путин потребует!
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22 час.
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