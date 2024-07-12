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Надо лишить должностей всех, кто имеет второе гражданство, чьи дети учатся и живут за границей

Надо лишить должностей всех, кто имеет второе гражданство, чьи дети учатся и живут за границей

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото из открытого источника Не понимаю, как люди с вторым (третьим и т.

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Комментарии
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N
Nata
Опять пустое сотрясание воздуха. Автор, как те кто имеет двойное гражданство будут принимать законы против себя любимых? Даже не смешно! Горько за страну и её людей.
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17 час.

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