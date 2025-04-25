Олег Царёв: «Тайны 2014 года»: О чем молчат власти Украины?

Что скрывают за черными пакетами в Одессе? Почему Зеленский поддержал перемирие, но война не прекратилась? Кто стоит за убийствами журналистов и депутатов в Украине? И как национализм стал оружием против единства страны? На вопросы зрителей, читателей и ведущего Олега Беседина ответил Олег Царёв, экс-депутат «Партии регионов».
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