Олег Царёв: «Тайны 2014 года»: О чем молчат власти Украины?

Что скрывают за черными пакетами в Одессе? Почему Зеленский поддержал перемирие, но война не прекратилась? Кто стоит за убийствами журналистов и депутатов в Украине? И как национализм стал оружием против единства страны? На вопросы зрителей, читателей и ведущего Олега Беседина ответил Олег Царёв, экс-депутат «Партии регионов».