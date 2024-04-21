МВД Турции: задержаны 36 человек по подозрению в связях с группировкой ИГ

В Турции задержано 36 подозреваемых в связях с ИГ. Об этом сообщили в МВД республики, пишет ТАСС. "В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", — говорится в организации.