МВД Турции: задержаны 36 человек по подозрению в связях с группировкой ИГ

В Турции задержано 36 подозреваемых в связях с ИГ. Об этом сообщили в МВД республики, пишет ТАСС. "В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", — говорится в организации.
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