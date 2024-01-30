ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    И чем мы ответим ?ЕК подтвердила пл...
  • Meerflieger
    Мирный договор между РФ и Японией так и не подписан... Выходит у нас с ними ещё ВОЙНА продолжается... Ну так шарахнут...МИД РФ предупреди...
  • Леонид Ла Рошель
    Дебилы- пИсатели, которые по русски писать не умеют - вы сами понЯли, что напИсали? Заголовок с текстом по смыслу "не...Reuters узнало о ...

Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 января, подписал закон, который официально разрешает сотрудникам российских служб транспортной безопасности сбивать обнаруживаемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх