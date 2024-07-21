Трамп назвал Маска выдающимся человеком

Global Look Press/IMAGO/Jeffrey Mayer Бывший американский президент Дональд Трамп назвал бизнесмена из США, одного из богатейших людей мира, основателя Tesla и SpaceX, миллиардера Илона Маска выдающимся человеком.
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