История Дня водолаза, который отмечается в России 5 мая 2025 года с соблюдением всех традиций AdministratorКаждый год 5 мая в России отмечается День водолаза — важный профессиональный праздник, который был официально введен в календарь значимых дат в 2002 году по указу Президента.