История Дня водолаза, который отмечается в России 5 мая 2025 года с соблюдением всех традиций AdministratorКаждый год 5 мая в России отмечается День водолаза — важный профессиональный праздник, который был официально введен в календарь значимых дат в 2002 году по указу Президента.
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