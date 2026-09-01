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Мультикан-8. Что известно о тревожных случаях после вакцинации собак

Мультикан-8. Что известно о тревожных случаях после вакцинации собак

В конце августа 2026 года российское ветеринарное сообщество столкнулось с одной из самых резонансных историй последних месяцев.

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