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Аргументы и Факты

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В Электростали подрались работники и охранники склада Wildberries

В подмосковном городе Электросталь правоохранители выясняют обстоятельства массовой драки между работниками и охранниками одного из складских комплексов, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.

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