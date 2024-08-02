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Суд запретил жителю Москвы держать в квартире около 30 кошек

Суд запретил жителю Москвы держать в квартире около 30 кошек

Суд в Москве запретил мужчине содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей. Как сообщает РИА Новости, Бутырский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил москвичу содержать в квартире домашних животных.

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