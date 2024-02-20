В Лондоне начинается рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Сегодня в Высоком суде Лондона началось двухдневное заседание, на котором будет решаться вопрос о допустимости предоставления основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу возможности подать апелляцию на решение о его экстрадиции в США, где ему грозит пожизненное тюремное заключение.