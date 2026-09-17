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«Виннипег» отстранил 3-кратного обладателя «Везины» Хеллебайка за неявку в клуб. Ранее он публично потребовал обмен

«Виннипег» отстранил 3-кратного обладателя «Везины» Хеллебайка за неявку в клуб. Ранее он публично потребовал обмен

«Виннипег Джетс» отстранил вратаря Коннора Хеллебайка за неявку в тренировочный лагерь команды, сообщает ESPN.

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