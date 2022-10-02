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Дамы вперёд: Карл III пристально следит за последствиями решения Маргрете II лишить своих внуков титулов

Король Карл III во время приема с верховными комиссарами Королевства в Букингемском дворце 11 сентября 2022 года в Лондоне, Англия  Сейчас в Великобритании принимается, пожалуй, одно из самых важных решений в жизни новоиспечённого короля Карла III.

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